Омич, зверски убивавший знакомого на камеру, сядет надолго

Омский областной суд вынес приговор 27-летнему омичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщает омская прокуратура.

Суд установил, что в ноябре прошлого года мужчина совместно с двумя друзьями устроил застолье в бытовом помещении деревообрабатывающего цеха. Распитие горячительного переросло в конфликт, в ходе которого подсудимый и его 34-летний товарищ избили третьего участника попойки руками и ногами.

Били мужчину по голове и туловищу, а после поливали его тело кипятком. Свои действия приятели записывали и транслировали в интернете. Позже пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Виновные не признали свою вину. Дело в отношении одного из них выделено в отдельное производство.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил ему заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение двух лет.

Кроме того, суд удовлетворил требование матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.