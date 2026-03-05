Средняя зарплата омичей выросла почти до 100 тысяч рублей

За месяц заработная плата стала больше на 37,7 %.

Специалисты Омскстата опубликовали свежие данные о средней заработной плате в регионе за декабрь 2025 года. По подсчетам аналитиков, средняя зарплата жителей Омска и области в последний месяц года составила 98 082 рубля.

По сравнению с прошлым месяцем, она выросла на 26,6 тыс. рублей (+37,7 %). Напомним, что в ноябре статистики фиксировали снижение средней заработной платы до 71 455 рублей.

