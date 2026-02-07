Омск-Информ
·Общество

В Омске неожиданно снизилась постоянно растущая зарплата

Средняя зарплата в регионе стабильно росла 10 месяцев.

Омскстат обнародовал данные о средней номинальной заработной плате в регионе в ноябре 2025 года. Она составила 71 455 рублей, неожиданно снизившись на 2,7 % по сравнению с октябрем. Предыдущие десять месяцев зарплата в регионе неизменно росла. За период с января по ноябрь 2025 года она составила 70 835 рублей.

Реальная начисленная зарплата в ноябре прошлого года в сравнении с октябрем также снизилась, на 3,5 %.

