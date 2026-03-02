Стало известно, какие управленцы в Омске зарабатывают больше всего

С начала года в городе опубликовано 286 вакансий.

Фото: Freepik.com

С начала 2026 года омские работодатели разместили 286 вакансий для менеджеров среднего и высшего звена. В 21 из них зарплата обещана от 300 тысяч рублей, показывают данные hh.ru.

Самые высокие предложения получают руководители отдела аналитики – около 225 тысяч рублей в месяц. Немного меньше – технические директора и руководители логистики с доходом около 200 тысяч, а генеральные и исполнительные директора зарабатывают в среднем 160 тысяч рублей.

В топ-10 самых «дорогих» управленческих должностей также вошли операционные и коммерческие директора, руководители маркетинга и рекламы, главы филиалов, директора по маркетингу и PR, финансовые директора, руководители HR и начальники производства. Их зарплаты колеблются примерно от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.