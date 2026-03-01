Омичи назвали профессии, которым несправедливо недоплачивают

Опрошенные считают, что работа в этих специальностях «стоит» гораздо больше.

Фото: Freepik.com

Омичи выделили сферы образования и здравоохранения как наиболее проблемные с точки зрения уровня оплаты труда. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, каждый пятый респондент убежден, что заработки педагогов и воспитателей не соответствуют значимости их работы, а 14 % опрошенных заявили о необходимости существенного повышения зарплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам.

Помимо социальной сферы, омичи обеспокоены доходами специалистов промышленного сектора экономики: 12 % участников опроса высказались за рост выплат рабочим на заводах и стройках, а 9 % отметили недооцененность инженерно-технических кадров. Также в список профессий с несправедливо низким доходом попали работники клининга и дворники (10 %), продавцы и кассиры (7 %).

Интересно, что взгляды на проблему разделились по гендерному признаку. Мужчины в Омске чаще акцентировали внимание на низкой оплате труда в промышленности и строительстве. Женщины же, напротив, чаще называли неоправданно низкими доходы учителей, медицинского персонала, торговых работников и бухгалтеров.