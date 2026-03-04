Омск-Информ
Из-за аварийных путепроводов в Омске продлили запрет для грузовиков

Ограничения будут действовать еще как минимум год.

Омский минтранс еще на год продлил запрет на движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны через транспортную развязку «Станция Входная». Оно будет действовать до 17 марта 2027 года.

Напомним, запрет ввели 13 мая 2024 года из-за аварийного состояния четырех путепроводов. В 2025 году ограничения уже продляли.

Маршруты объезда для грузовиков:

  • по улицам Кондратюка, Волгоградской, 2-й Солнечной, трассе Тюмень – Омск, Окружной дороге;
  • по 22-го Декабря, Торговой, Южной, Мельничной и Южному обходу Омска.

Отметим, что прокуратура уже требовала отремонтировать путепроводы.

