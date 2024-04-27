Четыре путепровода, входящих в состав транспортной развязки у станции «Входная» находятся в неудовлетворительном состоянии.

Четыре путепровода, входящих в состав транспортной развязки у станции «Входная» находятся в неудовлетворительном состоянии.

Распоряжение Минтранса Омской области, подписанное первым замглавы ведомства Дмитрием Пестряковым, вводит запрет на движение тяжелых грузовиков на транспортной развязке у станции «Входная» на выезде из Омска.

Запрет будет действовать с 13 мая 2024 года по 13 мая 2025 года. Он распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 10 тонн и с массой, приходящейся на ось транспортного средства, более 4 тонн, сообщает портал «СуперОмск». Это решение властей связано с аварийным состоянием четырех путепроводов вдоль этой дороги.

Для объезда водителям предлагаются два маршрута: через улицы Кондратюка, Волгоградскую и 2-ю Солнечную с выездом на трассу Тюмень – Омск и последующим «переходом» на Окружную дорогу города Омска на участке Федоровка – Александровка; или же через улицы 22 Декабря, Торговую, Южную и Мельничную с выездом на Южный обход города Омска.