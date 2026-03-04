«Сделал выбор»: почему крупный чиновник из Омска уехал «править» в район

Предшественник Амангельды Мендубаева ушел с поста на фоне уголовного расследования.

Фото: t.me/shelest_sn

Вчера, 3 марта, стало известно о кадровых перестановках в руководстве Центрального округа Омска – самого густонаселенного района города. Возглавлявший окружную администрацию с 2019 года Амангельды Мендубаев неожиданно покинул свой пост. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, опытный управленец возглавил Кормиловский район.

«Омск-информ» выяснил некоторые подробности ухода Мендубаева со статусной должности. Как пояснили в пресс-службе мэрии, претензий к качеству работы главы ЦАО не возникало, а решение о смене локации было личной инициативой самого чиновника.

– В должности главы округа Амангельды Темиржанович зарекомендовал себя хорошо, нареканий к нему не было. Человек сделал выбор, на который имеет полное право, – прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

В администрации Кормиловского района уточнили, что официальное вступление нового руководителя в должность состоялось сегодня, 4 марта.

Отметим, что для Амангельды Мендубаева эта должность хорошо знакома: до переезда в Омск в 2017 году он уже руководил Кормиловским районом, а до этого работал прокурором района.

Вакансия главы крупного сельского муниципалитета образовалась досрочно в декабре прошлого года. Предыдущий руководитель района Вячеслав Бусс сложил полномочия по собственному желанию на фоне уголовного преследования.

По данным следствия, в 2021 году, будучи председателем комитета по образованию, Бусс фиктивно трудоустроился в подведомственные учреждения ради стажа и зарплаты. Эту же схему он якобы практиковал и после назначения на пост главы района. Бывшему чиновнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.