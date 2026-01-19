В районе Омской области выберут нового главу на замену чиновнику с «уголовкой»

Он ушел с поста после заведения уголовного дела по собственному желанию.

Портал правительства Омской области анонсировал начало приема предложений по кандидатам на должность главы Кормиловского района. Прием предложений продлится с 20 января по 23 февраля 2026 года.

Эта вакансия возникла после досрочной отставки Вячеслава Буса, который покинул должность главы района. Напомним, что на экс-главу района заведено уголовное дело.

Согласно следствию, в 2021 году, находясь на должности главы комитета по образованию, Бусс устроился фиктивно в подчиненные образовательные учреждения, чтобы заработать стаж и получить деньги. Затем, став главой района, он продолжил применять аналогичную схему.

Отметим, что Бусс ушел с поста главы Кормиловского района 1 декабря прошлого года по собственному желанию. Сейчас ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Представлять кандидатов на должность главы муниципалитета смогут лишь аккредитованные в Государственной думе и Законодательном собрании региона политические партии, Совет муниципальных образований региона, Общественная палата Омской области и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Каждая из перечисленных организаций сможет выдвинуть максимум двух претендентов.

Стоит напомнить, что выборы руководителей муниципальных образований проводятся по новым правилам: депутатов районных советов обязуют выбирать главу из перечня кандидатов, предлагаемого губернатором, который формирует список на основе рекомендаций вышеуказанных организаций. Самостоятельно выдвигать свою кандидатуру кандидаты теперь не могут.