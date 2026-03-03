Кресло пустует: глава Центрального округа Омска стал главой района

Чиновник вернулся на старое место работы.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 3 марта, пост главы Кормиловского района Омской области занял Амангельды Мендубаев. Мэр Омска Сергей Шелест поздравил чиновника с новой должностью.

– Считаю Амангельды Темиржановича настоящим профессионалом, человеком, неравнодушным к проблемам граждан. Желаю ему успехов на новом месте, уверен, все получится, – сообщил Шелест.

Отметим, что ранее Мендубаев работал в должности главы Центрального округа Омска. Этот пост он занимал с 2019, а до этого был главой Кормиловского района. Отметим, что Мендубаев является однокурсником экс-губернатора Виктора Назарова. На пост главы Кормиловского района он был назначен в 2017 году.

О том, кто станет новым главой Центрального округа Омска, мэр пообещал сообщить позже.

Напомним, что сын чиновника сейчас трудится в должности прокурора Черлакского района.