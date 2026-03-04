Вторая омская «заложница Дубая» рассказала о борьбе за возвращение на родину

Людей удерживали в аэропорту почти 17 часов в полной неизвестности.

Омская ведущая Лана Некрасова рассказала о том, как ей удалось вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов. По ее словам, около 10 часов утра по омскому времени пассажиров загнали в небольшое помещение под предлогом подачи еды. Им предложили рис с карри, однако, пока они ели, двери закрыли и сообщили, что доступ в основной терминал аэропорта невозможен.

– Я начала говорить, что они не имеют права нас удерживать и не давать выйти. В ответ сказали: «У вас тут все есть – туалет, место, где покурить, сидите». Мы сидели с 3:00 утра! В итоге я повысила голос, народ подхватил, и двери открыли, заставив пройти еще раз через рамку металлоискателя. А мы даже никуда не выходили. Занавес – сидим дальше, – написала ведущая в своем телеграм-канале.

Некрасова отметила, что пассажиры почти 17 часов находились в аэропорту, не зная, чего ожидать. Они испытывали чувство безвыходности и к тому времени были практически полностью измотаны.

– Мы должны были улететь в 20:00, но ни в 21:00, ни в 22:00, ни в 23:00 мы не улетели. В 00:00 начали перепечатывать билеты – не спрашивайте почему, мы не поняли. Зачем забирать у людей уже выданные билеты и давать другие. Потом поняли. Как-то получилось, что опять мест в самолете не хватило, – добавила ведущая.

Позже, когда Некрасова вместе с примерно десятью пассажирами подошла к представителям авиакомпании, им сообщили, что мест нет. По ее словам, это вызвало шок у всех – люди плакали, ругались и кричали. Сотрудники начали проверять билеты, кому-то удалось получить по два места, началась паника, билеты перепечатали заново.

– Благодаря настойчивости на стойке удалось оформить еще семь человек, включая нашу группу, и только после этого мы получили свои билеты. Десять человек остались в аэропорту, а мы смогли вылететь и приземлились в Екатеринбурге в 11:50 утра, – подытожила Некрасова.

Напомним, что ведущая изначально застряла в Дубае вместе с женой капитана омского «Авангарда» Виолеттой Шарипзяновой, которая смогла прилететь в Москву только сегодня утром в 7:00.