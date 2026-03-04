Испытание Дубаем: жена капитана омского «Авангарда» все-таки добралась домой

Изначально вылет задержался из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото создано при помощи ИИ

Жена капитана омского «Авангарда» Виолетта Шарипзянова рассказала о своем возвращении в Россию после задержки рейса из Дубая, вместе с ведущей Ланой Некрасовой.

По словам омички, вылет из аэропорта состоялся примерно в половину первого ночи по омскому времени. Самолет совершил дозаправку в Пакистане, после чего продолжил путь. Виолетта отметила, что ситуация оказалась эмоционально сложной, и, когда рейс наконец был выполнен, она испытала облегчение и радость.

– Ничто так не объединяет людей, как застрявшая в Дубае Виолетта. Смешно и в то же время хочется плакать. Когда доберусь до кровати, наверняка просто разревусь, – написала девушка в своем телеграм-канале.

Утром следующего дня, в 7:15 часов, Шарипзянова сообщила, что благополучно приземлилась в Москве и поблагодарила всех за поддержку и теплые слова.

Напомним, что проблемы с вылетами возникли из-за ситуации в ОАЭ, где в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке авиасообщение оказалось парализовано, и процесс эвакуации граждан начал приобретать стихийный характер.