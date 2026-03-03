«Кто успел – тот и сел»: Шарипзянова и Некрасова рассказали о ситуации в аэропорту Дубая

Омички надеются улететь домой сегодня.

Фото: t.me/sharipzianovaVi

Ситуация в ОАЭ, где из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке было парализовано авиасообщение, начала переходить в стадию «стихийной эвакуации». Омички, застрявшие в эпицентре событий – ведущая Лана Некрасова и супруга капитана «Авангарда» Виолетта Шарипзянова, вышли на связь из аэропорта.

По словам Шарипзяновой, в терминалах царит неразбериха. Туристам пришлось брать ситуацию в свои руки, не дожидаясь инструкций от операторов.

– Нам писали только «ждем информацию». Мы сами решили и поехали в аэропорт. Ситуация такая: кто успел, тот и сел. Регистрируют всех подряд, забивая самолеты вне зависимости от того, какой у тебя туроператор, – поделилась Виолетта.

Сейчас она уже ожидает посадки. Ее подруг зарегистрировали в 9 утра на рейс, который вылетит только в 8 вечера.

В аэропорту Виолетта встретила Лану Некрасову. Девушки опубликовали совместное фото.

– Мы не встречаемся на хоккее, но встретились там, где нас вынужденно задержали. Дай бог сегодня мы окажемся дома, – говорится в подписи к снимку.

– Надеюсь, через 12 часов нам не скажут, что рейс перенесли на утро, – добавила в своем телеграм-канале Некрасова.

Напомним, что ранее Росавиация сообщала, что около 80 % отмененных рейсов в регионе пришлись на российские направления.