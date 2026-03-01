«Страшно? Да»: известные омички застряли в Дубае посреди военного конфликта

В неспокойное для арабских стран время в Дубае оказались омская телеведущая и жена капитана «Авангарда».

omskinform.ru

Обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке напрямую затронуло российских туристов: после ответного удара Ирана по территории ОАЭ утром 28 февраля авиасообщение с Дубаем было полностью парализовано. Взрывы зафиксированы в районе международного аэропорта и вблизи знаменитого отеля «Бурдж-эль-Араб». По данным АТОР, в Эмиратах сейчас могут находиться до 100 тыс. граждан РФ, для которых вылет домой стал невозможен из-за массовой отмены рейсов.

Среди тех, кто не смог вовремя вернуться домой, оказалась известная омская ведущая Лана Некрасова. В своих социальных сетях она сообщила, что авиакомпании расселили пассажиров по отелям в ожидании прояснения ситуации.

– Мы не улетели, все закрыто. С нами все хорошо, ждем новостей. Пока сами не знаем, что будет, – рассказала ведущая.

Также недалеко от Дубая находится Виолетта Шарипзянова, супруга капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова. По ее словам, ясности относительно ее рейса в Россию пока нет, а обстановка в городе остается напряженной.

– Ждем информацию о нашем завтрашнем дне, ибо завтра мы должны были вылетать домой. Но уже все вылеты на завтра отменены и туристов расселяют по отелям, – сообщила она в своих соцсетях.

Росавиация подтверждает масштаб транспортного коллапса: около 80 % всех отмененных 28 февраля рейсов в ОАЭ и Саудовской Аравии пришлись именно на российское направление. Ведомство и туроператоры работают над поиском альтернативных маршрутов, однако пока небо над регионом остается закрытым для гражданской авиации.