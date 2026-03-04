Экс-звезда «Авангарда» попробует отомстить бывшей команде за ЦСКА

Омский клуб попробует оформить вторую победу подряд над москвичами.

Фото: cska-hockey.ru

Сегодня, 4 марта, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене».

В лиге «армейцы» и «ястребы» провели 45 очных поединков: москвичи одержали 27 побед, омичи – 18. В текущем сезоне соперники встречались один раз, и тогда со счетом 2:1 сильнее оказались подопечные Ги Буше.

Сумеет ли «Авангард» одержать вторую победу над ЦСКА подряд, станет известно сегодня вечером. Начало матча – в 22:30 по омскому времени.