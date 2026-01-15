«Авангард» прошел проверку ЦСКА и с трудом обыграл армейцев

Половину последнего периода хоккеисты отыграли 10 минут без перерыва.

Hawk.ru

Сегодня, 15 января, омский «Авангард» сыграл с «ЦСКА» на домашнем льду. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче принадлежит «Авангарду». Отличился капитан команды Дамир Шарипзянов, пробивший защиту армейцев на 11-й минуте первого периода.

Однако уже в следующем 20-минутном отрезке ЦСКА сравняли счет. Автором первой шайбы гостей стал Прохор Полтапов. Счет оставался равным до конца второго периода.

Вторая шайба в исполнении омичей оказалась в воротах ЦСКА на первой минуте третьего периода. Сегодняшний именинник Вячеслав Войнов подарил своей команде победный гол, а себе – очко в статистику. Отметим, что в последнем периоде на «G-Drive Арене» произошло настоящее «ледовое побоище» – команды пытались превзойти друг друга 10 минут без перерыва.

По итогам матча «Авангард» прошел проверку и обыграл армейцев в напряженной и изнурительной борьбе. Счет на табло в конце игры составил 2:1.

Следующий матч состоится в воскресенье, 18 января. «Авангард» сыграет против челябинского «Трактора» на выезде.