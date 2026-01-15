Омск-Информ
·Спорт

Сопин заявил, что матч с ЦСКА будет проверкой для «Авангарда»

Омский клуб сразится с москвичами уже сегодня.

Сегодня омский «Авангард» примет на льду «G-Drive Арены» ЦСКА. Матч начнется в 19:30. Это единственная игра с московским клубом, которая планируется в Омске в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– ЦСКА набрал очень хороший ход и в последних матчах демонстрирует приличный хоккей. Для нас это будет определенная проверка, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Напомним, в минувший вторник, 13 января, «Авангард» потерпел поражение от «Салавата Юлаева». Неудачной оказалась и предыдущая игра против «Металлурга». Пришло время исправлять ситуацию.

