В центре Омска закрыли вход в подземный переход

Начался второй этап масштабного ремонта.

Фото создано при помощи ИИ

Мэр Сергей Шелест объявил о начале второго этапа ремонта подземного перехода на пересечении улиц Герцена и Интернациональной. С сегодняшнего дня, 3 марта, для пешеходов закрыт выход, расположенный со стороны торгового центра «Омский».

– В планах строителей: заменить старые покрытия стен на гранит и демонтировать лестницы, состояние которых признано аварийным. Перед устройством новых маршей косоуры, на которые ляжет бетон, укрепят, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Работы планируют завершить во второй половине мая. До этого момента для омичей обустроили временный пешеходный переход через улицу Герцена. Там уже заработал новый светофор.

Напомним, что подземный пешеходный переход у ТЦ «Омский» отремонтирует компания «М-Стройиндустрия», учредителем и директором которой является Алексей Симанин. Стоимость реконструкции составит 47,8 млн рублей.