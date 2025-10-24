Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В центре Омска «зебру» рисуют поверх подземного перехода

Омичи опасаются увеличения пробок на одной из главных улиц города.

Сегодня, 24 октября, омичи заметили рядом ТЦ «Омский» рабочих, наносящих разметку пешеходного перехода на дорогу. Удивленные прохожие не поняли, зачем создавать «зебру» поверх существующего подземного перехода.

– Казалось бы, зачем, там же переход подземный рядом. Мало пробок по Герцена? – спрашивает омич в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Вероятно, новый пешеходный переход будет использоваться во время ремонта подземки на перекрестке улиц Интернациональная и Герцена.

Напомним, что подземный пешеходный переход у ТЦ «Омский» отремонтирует компания «М-Стройиндустрия», учредителем и директором которой является Алексей Симанин. Стоимость реконструкции составит 47,8 млн рублей. Завершение всех работ запланировано на 1 августа 2026 года.

·Общество

В центре Омска «зебру» рисуют поверх подземного перехода

Омичи опасаются увеличения пробок на одной из главных улиц города.
t.me/omsknewstrain

Сегодня, 24 октября, омичи заметили рядом ТЦ «Омский» рабочих, наносящих разметку пешеходного перехода на дорогу. Удивленные прохожие не поняли, зачем создавать «зебру» поверх существующего подземного перехода.

– Казалось бы, зачем, там же переход подземный рядом. Мало пробок по Герцена? – спрашивает омич в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Вероятно, новый пешеходный переход будет использоваться во время ремонта подземки на перекрестке улиц Интернациональная и Герцена.

Напомним, что подземный пешеходный переход у ТЦ «Омский» отремонтирует компания «М-Стройиндустрия», учредителем и директором которой является Алексей Симанин. Стоимость реконструкции составит 47,8 млн рублей. Завершение всех работ запланировано на 1 августа 2026 года.