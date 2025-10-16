Подземный переход в центре Омска отремонтирует подрядчик из Тюмени

Стоимость работ составит 47,8 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о завершении процедуры выбора подрядчика для реконструкции подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Интернациональная и Герцена. Ремонтом займется компания ООО «М-Стройиндустрия». По данным «Контур Фокус», она зарегистрирована в Тюмени, учредителем и директором фирмы является Алексей Симанин.

По итогам торгов стоимость работ составляет 47,8 млн рублей. Завершение всех мероприятий запланировано на 1 августа 2026 года.

– По условиям контракта планируется усиление конструкций лестничных сходов, ремонт входных групп с облицовкой гранитом стен и лестничных спусков, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Помимо этого, мэрия инициировала торги по поиску подрядчика для работ по обеспечению безопасности Фрунзенского моста. Аукцион завершится сегодня. Напомним, там хотят установить охранную сигнализацию, видеонаблюдение с распознаванием лиц, пола и возраста и систему оповещения. На это из бюджета выделили 76 млн рублей.

Как уточнил Шелест, на электронный аукцион поступили заявки от двух претендентов. Итоги будут подведены 21 октября.