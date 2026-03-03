Один из лучших форвардов прошлого сезона достиг важного рубежа в «Авангарде»

Кирилл Пилипенко, пополнивший состав клуба в январе, провел 300-ю игру в КХЛ.

Фото: hawk.ru

Форвард «Авангарда» Кирилл Пилипенко отметил важный юбилей во вчерашнем матче против московского «Спартака». Теперь на счету нападающего 300 игр в Континентальной хоккейной лиге.

Как уточнили в пресс-службе клуба, профессиональный путь Пилипенко в КХЛ начался более десяти лет назад – 15 октября 2015 года. Тогда, выступая за московское «Динамо», молодой нападающий дебютировал в игре против «Югры» и отметился заброшенной шайбой.

Всего за карьеру форвард набрал 206 очков (104+102). Из 104 заброшенных шайб 73 были забиты в равных составах, а 17 стали победными.