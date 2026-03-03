Трудности перевода: почему Sale на витрине может разорить омский бизнес

Новый закон способен больно ударить по омским предпринимателям.

Фото: yandex.ru/maps

С 1 марта вступил в силу закон о защите русского языка, который радикально расширяет границы обязательного использования кириллицы в повседневной жизни. Если раньше «великий и могучий» был обязателен лишь в рекламных буклетах и на табличках с режимом работы, теперь границы обязательного применения значительно расширяются.

Два по цене одного

На самом деле новых пунктов, «продвигающих» русский язык, не один, а два. Первый – это дополнение к Федеральному закону «О защите прав потребителей». Согласно добавленной статье, надписи, размещенные для ознакомления потребителей, должны быть на государственном языке России, то есть на русском.

– Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации, – сказано в тексте документа.

Однако в некоторых регионах информация может быть написана и на государственном языке республики или других языках народов России. В этом плане есть лишь одно правило – написанное должно в точности повторять информацию на русском языке, а также быть аналогичным по размещению и техническому оформлению.

Фото: yandex.ru/maps

Нововведения направлены на ограничение бесконтрольного использования английского языка там, где можно обойтись и без него. Не все россияне понимают язык Туманного Альбиона, а размещенная на публике информация должна быть понятна и без специальных знаний. Теперь будут регулироваться надписи на указателях, внешних поверхностях, информационных табличках, информационных знаках, конструкциях, сооружениях, технических приспособлениях и других носителях. Исключением являются только рекламные конструкции, использование кириллицы на которых регламентируется другим законом.

В Роспотребнадзоре отметили, что законом также регулируется информация, размещенная в интернете. Так как интернет является общедоступным местом, продавать в нем что-либо, используя иностранный язык, не получится.

Из «вилладж» в «деревню»

Фото создано при помощи ИИ

Второе нововведение касается уже не торгового бизнеса различного размера и формата, а застройщиков коттеджных поселков. Так, согласно изменениям, малоэтажные жилые комплексы больше нельзя называть английскими наименованиями. Теперь привлекать покупателей можно только с помощью кириллицы.

– Наименование объекта (группы объектов) капитального строительства, наименование малоэтажного жилого комплекса, коммерческие обозначения, индивидуализирующие соответственно объект (группу объектов) капитального строительства, малоэтажный жилой комплекс, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и которые должны быть выполнены только с использованием кириллицы, – сказано в тексте закона.

Например, под ограничения мог бы попасть коттеджный поселок Forest park, находящийся в Усть-Заостровке Омского района. Однако он уже построен и привлекать средства граждан, используя это наименование в рекламе, предпринимателю не требуется.

Все на своих местах

Omskinform.ru

Законодатели решили все же немного «пощадить» бизнес и не переводить на русский абсолютно все. Как объяснили в Роспотребнадзоре, латиницу на вывесках можно оставить, если на иностранном языке фирменное наименование или официально зарегистрированный товарный знак. Исключениями также являются надписи, регулирующиеся установленными техническими регламентами или другими нормативными актами.

– Новые требования не касаются фирменных наименований, товарных знаков и исключений, установленных техническими регламентами и иными нормативными актами, – рассказали в ведомстве.

То есть в Омске не появится, например, новых «Ягодок», а останутся привычные точки Wildberries. Наименование главной ледовой арены города и места притяжения тысяч омичей – «G-Drive Арены» тоже не поменяется. Однако тем, кто товарный знак не регистрировал, вывеску придется поменять.

Сами предприниматели по-разному отнеслись к нововведениям. Среди тех, кому не придется менять вывеску своей узнаваемой сети, оказался руководитель управляющей компании сети автосервисов REAKTOR Илья Николин. Как рассказал предприниматель в беседе с «Омск-Информом», товарный знак автосервисов давно зарегистрирован и меняться не собирается.

– У нас зарегистрированный в Роспатенте товарный знак. На самом деле в РФ всегда было нельзя использовать латинский или другой алфавит за исключением зарегистрированных, – объяснил Николин.

Однако у других известных омских предпринимателей мнение отличается. Для некоторых новый закон оказался возможностью показать свою «русскую натуру», а для других – политическим решением, которое вредно для экономики.

В любом случае, даже если название официально зарегистрировано и вывеску можно оставить как есть, другие надписи придется менять. Для крупных сетей расходы на замену «sale» на «распродажу» могут оказаться несущественными, но вот малый бизнес, при своей относительно меньшей прибыли, вероятно, понесет значительные убытки.

А кто будет следить?

Omskinform.ru

Соблюдение новых правил должны обеспечивать Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Выбрать, кто именно будет заниматься нелегким делом по борьбе с незаконными иностранными вывесками, должны были депутаты Омского городского Совета.

Контролировать исполнение новых требований законодательства изначально должен был департамент контроля мэрии, однако на одном из недавних заседаний профильного комитета горсовета перед депутатами выступила управляющая делами мэрии Светлана Абдулазизова. Чиновница попросила парламентариев передать функции по «присмотру» управлению делами администрации. Депутаты прислушались и передали полномочия структуре, которую возглавляет Абдулазизова.

Теперь управление делами городской администрации занимается выдачей разрешений на использование различных знаково-информационных систем, поэтому у структуры будет вся необходимая информация о вывесках, щитах и надписях. Департаменту контроля же осталось «благоустройство»: целостность, чистота, уборка прилегающих территорий и борьба с погодными явлениями вроде снега.

Статьи нет, но платить надо

Фото: Freepik.com

Иностранные вывеска может обойтись предпринимателю в круглую сумму. Как ранее сообщал председатель профильного комитета Омского горсовета Юрий Козловский, штраф будет определяться в соответствии с КоАП РФ. Помимо этого, «любителям» латиницы придется компенсировать расходы по демонтажу в случае, если владелец откажется убрать вывеску добровольно.

Однако сейчас в Кодексе нет статьи, которая регулирует наказание за использование иностранных вывесок. Единственное, за что можно привлечь предпринимателей, – это нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы (ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ).

Статьей предусматривается предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей, а на юридических лиц – от 5 тыс. до 10 тысяч.

От правильных букв до пустых полок

Фото: Freepik.com

Очевидно, что очистить город от вывесок на иностранных языках за пару дней не выйдет. Ряды магазинов с английскими названиями формировалась десятилетиями, а моментально заменить все, не создав хаоса, практически невозможно. Для крупных игроков рынка замена наклеек или интерфейса – лишь еще одна строка расходов, каких тысяча. Для малого же бизнеса, который и так работает в не лучших условиях, нововведения могут стать «контрольным выстрелом».

Когда чистая прибыль небольшого кафе или магазина сопоставима со стоимостью изготовления новой входной группы и услуг по монтажу, на карту ставится уже не защита языка, а выживание заведения или торговой точки. Если к этому добавить потенциальные штрафы и принудительный демонтаж с последующим взысканием расходов, цена государственного языка для микропредприятий становится неподъемной.

В погоне за защитой государственного языка важно не допустить ситуации, при которой борьба за правильные буквы на фасадах приведет к пустым витринам и заброшенным площадям. Омскому бизнесу остается лишь надеяться, что контролирующие органы выберут путь диалога, а не тотальных карательных мер в первый же месяц действия нового закона.