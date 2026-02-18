Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские депутаты определили ответственных за борьбу с вывесками на иностранных языках

Со стороны органов МСУ контролировать правильность информационных надписей будут специалисты управления делами администрации города Омска.

Одним из пунктов повестки дня пленарного заседания Омского городского совета (ОГС), состоявшегося 18 февраля, стал вопрос о наделении управления делами администрации города Омска полномочиями по контролю над соблюдением требований к знакам и табличкам в Омске и привлечению к административной ответственности. Необходимость назначения контролеров связана с тем, что уже с 1 марта в России вступают в силу новые требования закона 168‑ФЗ, которыми запрещается использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в наименованиях строительных и прочих публичных проектов. Соблюдение новых рекламных правил должны обеспечивать Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Определение конкретной контролирующей структуры со стороны МСУ было возложено на муниципальный парламент. Перед пленарным заседанием ОГС ситуация предварительно рассматривалась в комитете по вопросам местного самоуправления.

– Мы предложили внести изменения в положение об управления делами администрации города Омска в связи с тем, что именно структура занимается выдачей разрешений на использование различных знаково-информационных систем. Соответственно, у специалистов управления уже есть информация, у кого вывески на русском, а у кого на иностранном языке. Им будет проще контролировать процесс и составлять протоколы на нарушителей, – пояснил председатель профильного комитета ОГС Юрий Козловский.

По его словам, сумма штрафов будет определяться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Также нарушителям придется компенсировать расходы по демонтажу в случае добровольного отказа от демонтажа вывесок на иностранном языке.

Козловский отметил, что действие 168‑ФЗ не распространяется на исторические названия и вывески, а также на официально зарегистрированные товарные знаки (бренды). Соответственно, в Омске не станет меньше вывесок с надписями Ozon и Wilberries, а также не придется менять название главной хоккейной площадки города – «G-Drive Арены».

·Общество

Омские депутаты определили ответственных за борьбу с вывесками на иностранных языках

Со стороны органов МСУ контролировать правильность информационных надписей будут специалисты управления делами администрации города Омска.

Одним из пунктов повестки дня пленарного заседания Омского городского совета (ОГС), состоявшегося 18 февраля, стал вопрос о наделении управления делами администрации города Омска полномочиями по контролю над соблюдением требований к знакам и табличкам в Омске и привлечению к административной ответственности. Необходимость назначения контролеров связана с тем, что уже с 1 марта в России вступают в силу новые требования закона 168‑ФЗ, которыми запрещается использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в наименованиях строительных и прочих публичных проектов. Соблюдение новых рекламных правил должны обеспечивать Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Определение конкретной контролирующей структуры со стороны МСУ было возложено на муниципальный парламент. Перед пленарным заседанием ОГС ситуация предварительно рассматривалась в комитете по вопросам местного самоуправления.

– Мы предложили внести изменения в положение об управления делами администрации города Омска в связи с тем, что именно структура занимается выдачей разрешений на использование различных знаково-информационных систем. Соответственно, у специалистов управления уже есть информация, у кого вывески на русском, а у кого на иностранном языке. Им будет проще контролировать процесс и составлять протоколы на нарушителей, – пояснил председатель профильного комитета ОГС Юрий Козловский.

По его словам, сумма штрафов будет определяться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Также нарушителям придется компенсировать расходы по демонтажу в случае добровольного отказа от демонтажа вывесок на иностранном языке.

Козловский отметил, что действие 168‑ФЗ не распространяется на исторические названия и вывески, а также на официально зарегистрированные товарные знаки (бренды). Соответственно, в Омске не станет меньше вывесок с надписями Ozon и Wilberries, а также не придется менять название главной хоккейной площадки города – «G-Drive Арены».