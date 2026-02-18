Омские депутаты определили ответственных за борьбу с вывесками на иностранных языках

Со стороны органов МСУ контролировать правильность информационных надписей будут специалисты управления делами администрации города Омска.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

Одним из пунктов повестки дня пленарного заседания Омского городского совета (ОГС), состоявшегося 18 февраля, стал вопрос о наделении управления делами администрации города Омска полномочиями по контролю над соблюдением требований к знакам и табличкам в Омске и привлечению к административной ответственности. Необходимость назначения контролеров связана с тем, что уже с 1 марта в России вступают в силу новые требования закона 168‑ФЗ, которыми запрещается использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в наименованиях строительных и прочих публичных проектов. Соблюдение новых рекламных правил должны обеспечивать Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. Определение конкретной контролирующей структуры со стороны МСУ было возложено на муниципальный парламент. Перед пленарным заседанием ОГС ситуация предварительно рассматривалась в комитете по вопросам местного самоуправления.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Мы предложили внести изменения в положение об управления делами администрации города Омска в связи с тем, что именно структура занимается выдачей разрешений на использование различных знаково-информационных систем. Соответственно, у специалистов управления уже есть информация, у кого вывески на русском, а у кого на иностранном языке. Им будет проще контролировать процесс и составлять протоколы на нарушителей, – пояснил председатель профильного комитета ОГС Юрий Козловский.

По его словам, сумма штрафов будет определяться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Также нарушителям придется компенсировать расходы по демонтажу в случае добровольного отказа от демонтажа вывесок на иностранном языке.

Козловский отметил, что действие 168‑ФЗ не распространяется на исторические названия и вывески, а также на официально зарегистрированные товарные знаки (бренды). Соответственно, в Омске не станет меньше вывесок с надписями Ozon и Wilberries, а также не придется менять название главной хоккейной площадки города – «G-Drive Арены».