Коснется не всех: в Омске нашелся «смотрящий» за иностранными вывесками

Товарные знаки, которые официально зарегистрированы в ЕГРЮЛ, смогут оставить прежние названия.

Управление делами администрации Омска поможет «присматривать» за иностранными вывесками департаменту контроля. Об этом представители мэрии рассказали сегодня, 10 февраля, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Как рассказала управляющий делами мэрии Светлана Абдулазизова, разделение полномочий нужно, чтобы усилить контроль над иностранными надписями внутри и снаружи омских магазинов.

– Для того чтобы увеличить эффективность работы, то есть увеличить контроль. Мы хотим на себя взять обязательство контролировать именно несоблюдение законности размещения и несоответствия требованиям, – рассказала Абдулазизова.

По словам вице-мэра Омска, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олега Баланова, управление делами будет заниматься законностью размещения вывесок, а депконтролю останется благоустройство.

– Законность размещения, соответствие эскизам и прочим необходимым документам, связанным с размещением самих информационных систем, будет заниматься управление делами. А что касается целостности, чистоты, уборки прилегающих территорий, очистки там от снега и прочих погодных явлений – этим будет заниматься департамент контроля, – объяснил Баланов.

Также в управлении делами отметили, что запрет на иностранные слова не коснется предпринимателей, чьи товарные знаки зарегистрированы официально. То есть, если название заведения отражено в ЕГРЮЛ – менять вывеску не надо. Однако другие обозначения придется поменять: Sale, Coffee, Exit и другие используемые иностранные слова попадают под запрет. Напомним, что закон о переводе вывесок и навигации в магазинах на кириллицу вступает в силу 1 марта.

