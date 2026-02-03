Юрист объяснил, чем для Омска обернется «зачистка» иностранных вывесок

Некоторые магазины все же смогут сохранить латиницу в названии.

Фото: yandex.ru/maps

С 1 марта этого года в России начнет действовать Федеральный закон № 168-ФЗ, устанавливающий обязательность использования русского языка на любых общественных информационных ресурсах – вывесках, таблицах, указателях и рекламных носителях, размещаемых публично.

Требования распространяются на любые организации – торговые точки, рестораны, медицинские клиники, парикмахерские, автосервисы и прочие фирмы. Закон регулирует весь объем сведений, воспринимаемых потребителем: названия магазинов, меню, этикетки, аннотации, сайты и мобильные приложения.

Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, адвокат Илья Сопин объяснил, что цель закона – обеспечить понятность информации для всех россиян.

– Федеральный закон № 168-ФЗ устанавливает, что любая информация, предназначенная для широкой публики, должна быть прежде всего представлена на русском языке. Это касается практически всех сфер повседневной жизни, – цитирует юриста пресс-служба учебного заведения.

Фото: Эрик Кем

Законом установлены строгие нормы оформления текста. Русский язык должен выступать главным и визуально преобладающим элементом надписи. Английские слова типа open, sale, exit обязаны быть переведены на русский («открыто», «распродажа», «выход»). Использование иностранного языка разрешено, но оно не должно привлекать большее внимание, чем основной текст на русском.

Отдельные правила касаются заимствованных слов, которые отсутствуют в официальных словарях русского языка. Например, слова «барбершоп», «кешбэк», «вейп-шоп» и подобные должны сопровождаться переводом или разъяснением смысла, чтобы исключить недопонимание.

Новые положения не касаются логотипов и фирменных наименований, зарегистрированных официально. Компании могут сохранить оригинальное название бренда, но сопутствующая информация должна быть представлена на русском языке.

Для фирм это значит, что до наступления указанного срока (1 марта) потребуется проверить и привести в порядок все доступные общественности материалы: изменить вывески, скорректировать электронные носители, внести поправки в офлайн и онлайн-ресурсы. Нарушение правил влечет административную ответственность и санкции по действующему законодательству.

Напомним, что предпринимателям, которые проигнорируют новые правила, грозит штраф до 500 тыс. рублей.

