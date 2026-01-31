С омских улиц «зачистят» все иностранные вывески

Изменения вступят в силу с 1 марта.

Фото: yandex.ru/maps

На сегодняшнем заседании строительного штаба губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил мэрии и своим непосредственным подчиненным о необходимости «зачистки» иностранных вывесок, табличек и названий магазинов. Изменения вступят в силу по всей стране с 1 марта.

Глава региона призвал первого заместителя мэра Евгения Фомина, минпромторг и минстрой плотнее работать с бизнес-сообществом, чтобы привести к единому эстетическому виду все вывески в городе.

– Важно, чтобы вся наружная реклама и вывески были приведены в соответствие с федеральными требованиями. Плюс есть еще наш разработанный стандарт. Как раз наша работа ложится хорошо и своевременно для того, чтобы провести ее качественно. Это сделает Омск красивее, – убежден Хоценко.

Отметим, что предпринимателям, не убравшим из названий англицизмы, грозят штрафы до 500 тыс. рублей. Под изменения попали вывески, фасадные конструкции, внутренняя навигация, упаковка, сайты, социальные сети, POS-материалы и баннеры.