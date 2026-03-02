К Омской крепости «пристроят» огромную смотровую площадку с фонтаном

Масштабные работы ведутся перед Тобольскими воротами.

Фото: vk.com/voopik.omsk

На берегу Иртыша возле Омской крепости ведется строительство огромной площади с сухим фонтаном, стилизованной под саму крепость, сообщили в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Общественники заявляют, что работы ведутся без проекта и экспертизы, а будущее сооружение разрушит вид на Тобольские ворота со стороны Иртыша и самой реки – со стороны ворот.

Как сообщалось ранее, в середине февраля на берегу Иртыша в районе Омской крепости стартовали масштабные земляные работы, в которых задействована тяжелая техника – бульдозеры, экскаваторы, грузовики. Параллельно шел разбор тротуарной плитки со стороны стадиона «Динамо». В региональном правительстве пояснили, что на набережной идут подготовительные работы в рамках предстоящего благоустройства.

– Разработка грунта осуществляется под закладку фундамента дугообразной подпорной стенки 8-метровой высоты для поднятия рельефа береговой линии на высоту верхних отметок надпойменной террасы, т.е. на отметку стояния Тобольских ворот, – заявили в ВООПИК. – Это подпорное сооружение призвано держать тысячи кубометров насыпного грунта и таким образом формировать перед Тобольскими воротами обширную площадь, на которой и предполагается собрать сухой фонтан, в контурах стилизованных под крепость. При этом понятно, что с реки исчезает вид на Тобольские ворота, тем самым нарушается предмет охраны объекта культурного наследия, а от ворот – вид на Иртыш. Принципиально меняется ландшафт береговой линии в зоне крепости.

Действительно ли на берегу Иртыша собираются делать огромную смотровую площадку с фонтаном, неизвестно. В ноябре прошлого года на областном архитектурно-градостроительном совете был представлен проект благоустройства набережной Тухачевского на участке от метромоста до парка «Зеленый остров». Согласно проекту, на набережной появятся детская и спортивная зоны, места с тенью, площадки с видом на реку, новые кафе и рестораны, а также акцентный объект – тематический маяк с красивой подсветкой.