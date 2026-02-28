Капремонт здания Омского ТЮЗа наконец-то начал «оживать»

На объекте увеличено количество строителей, новый подрядчик увеличивает темпы работ.

министерство культуры Омской области

Капитальный ремонт здания Омского ТЮЗа подробно разбирался на сегодняшнем заседании областного штаба по координации строительства и капремонта объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм.

– Новый подрядчик наращивает темпы работ, для сохранения набранной динамики на площадке увеличено количество строителей, – сообщил по итогам штаба губернатор Виталий Хоценко.

Завершением капитального ремонта Омского ТЮЗа занимается компания «АРТ Ремстрой». Подрядчик определен областными властями, с ним заключен контракт на сумму 294,5 млн рублей. Проектная документация включает более 800 видов работ, в том числе демонтажные, которые не были выполнены предыдущим исполнителем.

Контракт с прежним подрядчиком – компанией «Стройцентр-Иркутск» был расторгнут в октябре 2025 года. Капитальный ремонт театра начался в 2021 году и первоначально должен был завершиться в сентябре 2023 года, однако сроки неоднократно переносились. За это время стоимость контракта увеличилась с 432,6 млн рублей почти до 1 млрд рублей, при этом объект так и не был введен в эксплуатацию.

Месяц назад новый подрядчик капитального ремонта Омского ТЮЗа обещал сдать работы в текущем году. После этого стройку посещал прокурор города Петр Щербина. Он сообщил, что ремонт ведется в соответствии с графиком, отставаний подрядчик не допускает.