·Общество

Омская прокуратура показала, как выглядит ТЮЗ после пятилетнего ремонта

Его реконструкция должна завершиться в этом году.

Прокурор города Омска Петр Щербина посетил Театр юного зрителя, где продолжается капитальный ремонт. Он обсудил качество и сроки проведения работ с представителями заказчика и подрядчика – компании «Арт Ремстрой».

– В настоящее время работы осуществляются в соответствии с графиком, отставаний не имеется, – сообщили в прокуратуре.

Отметим, что капитальный ремонт театра тянется с 2021 года. Контракт стоимостью 432 млн рублей заключили с компанией «Стройцентр-Иркутск». Завершить ремонт планировалось в сентябре 2023 года. Однако сроки неоднократно переносились, а стоимость работ выросла почти до миллиарда.

Осенью 2025 года заказчик сменил подрядчика. С декабря 2025 года театр ремонтирует «АРТ Ремстрой» за 294,5 млн рублей. Ранее министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил, что ТЮЗ готовятся сдать в этом году.

