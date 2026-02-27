Омск-Информ
Омский «Авангард» примет принципиального соперника

Это заключительная встреча регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня, 27 февраля, «Авангард» примет на «G-Drive Арене» принципиального соперника, магнитогорский «Металлург». 

 Это заключительная встреча команд в регулярном чемпионате.

На данный момент омская команда занимает второе место в Восточной конференции, а «Металлург» лидер.

В текущем чемпионате соперники встречались пять раз. Три матча выиграл «Авангард» (5:1 и 3:1 в Магнитогорске, 2:1 в Омске), два — «Металлург» (4:1 в Омске, 2:1 в Магнитогорске).

