Инсайдеры анонсировали новости о пропавшем экс-форварде «Авангарда» Риде Буше

Американский легионер поехал на свадьбу к брату и перестал выходить на связь.

ХК «Автомобилист»

В ближайшее время появится конкретика по возвращению в стан «Автомобилиста» экс-форварда «Авангарда» Рида Буше. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

Американец во время Матча звезд КХЛ отбыл на родину, отпросившись на свадьбу брата. Однако в оговоренные сроки перестал отвечать на телефонные звонки.

Ранее сообщалось, что нападающий может и не вернуться к плей-офф. Более того, в марте у супруги Рида Буше запланированы роды. И инсайдеры предположили, что хоккеист не стал пропускать это важное событие.

Рид Буше провел за «Авангард» четыре успешных сезона, установив несколько клубных рекордов: четырежды становился лучшим снайпером команды и дважды – ее главным бомбардиром. Летом 2025 года он покинул клуб и подписал контракт с «Автомобилистом».

В нынешнем сезоне КХЛ Рид Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности +6.