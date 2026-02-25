В Омске банкротят застройщика еще одного проблемного дома на Перелета

Компанию «Строитель» Аркадия Цатиняна требуют признать финансово несостоятельной.

Фото: Сергей Мельников

В Арбитражном суде Омской области появился иск компании «Дорстрой» с требованием банкротства ООО «Строитель» Аркадия Цатиняна. Аналогичные требования в декабре прошлого года от одного из банков и в феврале нынешнего года – от предпринимателя Юлии Кинзельской оставлены без рассмотрения. Об этом сообщает «СуперОмск».

Компания «Строитель» достраивала проблемный дом № 2 на улице Перелета в «Квартале Романтиков». Ныне ЖК называется «Весна». Осенью 2023 года предприятие собиралось закончить 16-этажный дом на 185 квартир, большинство из которых предназначены обманутым дольщикам, к концу ноября 2024-го. По договору от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства компания получила порядка 433 миллионов рублей. Однако в феврале счета застройщика заблокировали, так как налоговики собрались взыскать некую задолженность.

2 февраля силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), но обвинение пока никому не предъявлено.

По версии следствия, руководители двух строительных компаний и должностные лица некоммерческой организации, ответственные за достройку домов, знали о том, что работы не завершены и здания имеют серьезные дефекты. Тем не менее они незаконно оформили завершение строительства и подали документы на ввод домов в эксплуатацию, после чего жильцы начали заселяться. Одним из подозреваемых назывался директор «Строителя» Армен Цатинян.

Ранее второй подозреваемый, Рафаел Авеян, компания которого «СПК «Дорстрой» занималась достройкой дома № 1 на улице Перелета, в беседе с «Омск-информом» отрицал наличие строительных дефектов.

Изначально две многоэтажки на улице Перелета в ЖК «Квартал Романтиков» для дольщиков начала возводить в 2014 году ООО «Красноярская строительная компания». Но застройщик обанкротился, бывших владельцев обвинили в мошенничестве.