Появились кадры сгоревшей квартиры в омских Кузьминках

Спасатели помогли эвакуироваться 74 жильцам, включая детей.

Фото: vk.com/mchsomsk55

МЧС России по Омской области опубликовало кадры с места пожара, который произошел вчера, 18 февраля, на 22-м этаже в доме по адресу Взлетная, 15.

Как уточнили в пресс-службе, дым быстро распространился по подъезду, в доме сработала пожарная сигнализация. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 70 человек, включая 15 детей. Газодымозащитники спасли 8 человек, в том числе четырех детей.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Над ликвидацией пожара работали 37 сотрудников МЧС России, задействовав 10 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, что ранее прокуратура организовала проверку соблюдения жилищного и пожарного законодательства в работе ООО «УК «Кристалл».

Ранее жители Кузьминок сообщили «Омск‑информу», что, по их предположению, причиной возгорания мог стать романтический вечер при свечах. В домовом чате называется другая версия – хозяйка горевшей квартиры готовила блины на Масленицу, и загорелся натяжной потолок.

Сегодня корреспондент «Омск-информа» побывал на месте пожара и выяснил подробности случившегося.