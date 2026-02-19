В центре Омска организуют бесплатную парковку на время масленичных выходных

Для гостей подготовили парковочную зону на Партизанской.

Фото: пресс-служба Минкульта Омской области

Во время празднования Масленицы в центре Омска на улице Партизанской будет организована бесплатная парковка. Гости праздника смогут оставить там автомобили и отправиться на гулянья.

Напомним, что на выходных Любинский проспект снова станет пешеходным. Его перекроют для транспорта с 8:00 21 февраля от площади Победы до Партизанской. Ограничения продлятся до 20:00 23 февраля.

22 февраля для омичей организуют большое бесплатное чаепитие. Для гостей праздника приготовят 10 000 порций чая «Чалдоны» и 2026 чалдонских «сердечных» блинов с припеком. Гулянья начнутся в 11:30.