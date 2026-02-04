Омичи смогут бесплатно попробовать чалдонские «сердечные» блины

Угощать горожан будут на Масленицу.

Фото создано при помощи ИИ

Во время празднования Масленицы, 22 февраля, на «Зимнем Любинском» омичей будут бесплатно угощать блинами. Об этом рассказал в своем-телеграм канале заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Это будет большое чалдонское чаепитие. Для гостей праздника приготовят 10 000 порций чая «Чалдоны» и 2026 чалдонских «сердечных» блинов с припеком.

Ранее также сообщалось, что на Масленицу в парке «Зеленый остров» установят 15-метровое чучело для сожжения. Для гостей также приготовили хороводы, конкурсы и розыгрыши призов.