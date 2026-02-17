Перекроют центр: на выходных в Омске изменится схема движения

Три дня автомобили и автобусы не будут ездить по участку улицы Ленина.

Фото: t.me/omskonelove

На ближайших выходных улица Ленина в Омске снова станет пешеходной. Ее перекроют для транспорта с 8:00 21 февраля от площади Победы до Партизанской. Ограничения продлятся до 20:00 23 февраля.

В связи с этим также изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути направятся на Интернациональную, Гагарина, Комсомольский мост, Лермонтова и потом вернутся на Ленина.

Троллейбусы № 8 в сторону Московки-2 с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, повернут направо на Ленинградскую площадь, а потом налево на Ленина. Остановку «Магазин «Жемчужина» из маршрута исключат.