Карась из Чанов и камчатский краб: на рыбном рынке в Омске нет своей рыбы

Показатели промышленного рыболовства в регионе – максимальные за последние 10 лет. Но омская рыбка куда-то «уплывает».

omskinform.ru

В советские годы для учреждений общественного питания существовал так называемый рыбный день, который призывал восполнять жителям страны дефицит йода, так необходимого для здоровья беременных женщин и детей.

Рыбный суп, котлеты и биточки из рыбы, пельмени с рыбным фаршем, заливное из рыбы и многое другое были в изобилии представлены в меню столовых и ресторанов. Сегодня рыба из массового продукта превратилась едва ли не в деликатес, а на рыбном рынке в Омске нет своей, выловленной на территории региона рыбы. Как так вышло, разбирался корреспондент «Омск-информа».

Сплошные посредники

С ценообразованием на рыбу разбиралась Федеральная антимонопольная служба. Ее специалисты и эксперты пришли к выводу, что эта продукция непомерно дорожает из-за длинной цепочки посредников.

– Установлено большое количество посредников, до шести, которое приводит к тому, что цена может вырасти от рыбодобывающего предприятия до полки магазина в три с половиной раза. Затраты на обработку, логистику, хранение, реализацию могут быть экономически обоснованы, но для того, чтобы сдерживать цены, необходимо сократить количество посредников, – отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

omskinform.ru

Сейчас идет работа по регистрации внебиржевых договоров по рыбе. Как сообщается, это позволит исключить посредников и спекулятивную перепродажу рыбной продукции. Такой механизм, ранее добровольный, с 1 марта 2026 года становится обязательным.

Ловись, рыбка

В Омской области, где большое количество водных объектов (реки, озера, пруды и т.д.), есть свой рыбохозяйственный комплекс, и он демонстрирует неплохие результаты. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в 2025 году промышленное рыболовство велось на 111 участках 49 пользователями. Годом ранее показатели были ниже – 106 рыболовных участков и 46 пользователей.

Фото: vk.com/omsk_fishing

Общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2025 году составил 2024,146 тонны, из них большая часть – рыба (пелядь, сазан, лещ, карась, судак, окунь пресноводный, налим, щука, плотва, язь, ротан), меньшая – беспозвоночные (гаммариды, артемия на стадии цист). В 2024 году общий объем добычи равнялся 1586,42 тонны.

Показатели добычи рыбы 2025 года самые высокие в регионе за последние 10 лет. Таких показателей добились благодаря, в том числе, и старейшим предприятиям.

В Омской области Салтаимо-Тениская озерная система Крутинского района – самая крупная и богатая рыбой. Организованный лов проводит Крутинский рыбзавод., которому в этом году исполняется 92 года. Предприятие, кроме промышленного рыболовства и переработки, занимается увеличением популяции рыбы ценных пород. Продукция рыбзавода популярна как экспортный продукт.

– На территории Омской области функционирует четыре хозяйствующих субъекта, осуществляющих переработку водных биоресурсов. В 2025 году было произведено 4264 тонн, – сообщили в министерстве пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области

При этом найти омскую рыбу в магазинах города – сложный квест. Нет ее и на самом популярном рынке.

Рыбное место

Расположенный в конце улицы 10 лет Октября рыбный рынок известен омичам с 2001 года. Пусть и находящийся на окраине, он стал одним из самых популярных в городе.

omskinform.ru Продукцию сюда привозят из разных регионов России, в числе которых – ближайшие соседи. Представлена рыба северных рек Ямала и Югры, а караси, щуки и даже мелкие чебаки выловлены в озере Чаны Новосибирской области.

omskinform.ru

Можно приобрести живую, охлажденную, свежемороженую, вяленую и копченую рыбу. Семгу везут из Мурманска, форель из Карелии и Хакасии. Самая популярная морская продукция – дальневосточная.

omskinform.ru

Есть деликатесы и популярная свежая премиальная рыба – морские ежи, мидии, устрицы, камчатский краб.

omskinform.ru

Перед праздниками на рынке много покупателей. Кто-то приехал купить рыбу на праздничный стол, кто-то – собрать мужской съедобный «букет» к 23 февраля из представленной продукции.

omskinform.ru

Несмотря на рыбную специализацию рынка, здесь также можно найти мясо, овощи, выпечку и даже консервированные грибы.

omskinform.ru

Цены на «основную» продукцию – рыбу – приемлемые. Самая дешевая рыба, чебак, стоит всего 75 руб./кг.

omskinform.ru

Речная рыба стоит более 100 руб./кг, за карасей в специализированных магазинах и контейнерах просят 115 рублей.

omskinform.ru

На других рынках Омска с рыбой, конечно, хуже. Так, на социальном рынке в городке Нефтяников карася вообще нет в продаже, покупатели сетуют на нерегулярные поставки, хотя спрос на рыбу приличный.

omskinform.ru

Сами рыбаки говорят, что ловить на озерах и реках Омской области становится все сложнее. Водоемы забирают под промышленное рыболовство, сдают их в аренду частникам (ближайший аукцион по пяти должен состояться в марте). Коммерсанты же близко не подпускают к своим объектам простых рыбаков.

Вот и получается, что омичи любят рыбу, в городе есть специализированный рынок с доступными ценами, а доступа к омской продукции жители практически лишены. И это при максимальных за 10 лет показателях промышленного рыболовства в регионе. Куда и кому «уплывает» омская рыбка?