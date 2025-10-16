Селедка в омских магазинах стоит, как форель: началась проверка

ФАС начала масштабную проверку цен на рыбную продукцию.

Управление ФАС по Омской области направило запросы в 37 организаций, занимающихся добычей и переработкой рыбы. Антимонопольная служба проверит цены на всю рыбную продукцию из-за ее заметного удорожания, которое значительно опережает средние темпы инфляции.

Сейчас в ведомстве анализируют информацию о себестоимости, объемах вылова, поставок, покупателях и структуре товарных цепочек.

– Рост цен вызывает обеспокоенность регуляторов, особенно на фоне того, что рыбная продукция традиционно занимает важное место в рационе россиян, – сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФАС.

Больше всего подорожала сельдь, в период с января по сентябрь 2025 года цены взлетели вверх на 28 %, мороженая рыба без разделки (не включая лососевые) стала дороже так же на 28 %, а разделанная – на 24 %. На копченую рыбу ценник стал выше на 25 %, на живую и охлажденную – на 17 %.

Тем временем Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщает, что с мая 2025 года выросли поставки красной икры, к концу года они вырастут еще более чем на 30 %. Ситуацию комментируют следующим образом: в нечетные годы улов выше, чем в четные, потому что у лососевых жизненный цикл составляет два года.