«Баня, телки, грязь»: омичи раскритиковали аренду озер коммерсантами

Рыбаки готовы дойти до первых лиц региона, лишь бы водоемы не отдали под промышленную ловлю.

Пять озер в Омской области отдают под промышленное рыболовство, приказ об этом подписан министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Ковтуном.

Язь, щука и карась

Под рыболовство сдается озеро Такмыкская старица в Большереченском районе площадью 220 га. Ловятся здесь карась, судак, плотва, щука, язь, окунь. За аренду озера просят 18,5 тыс. рублей. Аренда озера Баут в Тевризском районе площадью 29 га составляет 5,4 тыс. рублей. В нем тоже водятся карась, щука, язь, окунь, судак, плотва. Соседнее безымянное озеро площадью 16 га можно взять в аренду за 9,1 тыс. рублей.

За аренду водоема Акуль в Саргатском районе площадью 132 га отдать надо 40 тыс. рублей. Здесь можно ловить карасей. Они же водятся и в озере Бутаковское площадью 90 га, которое будет стоить арендатору 39,6 тыс. рублей. «Омск-информ» узнал, как отнеслись к этому событию поклонники рыбалки.

Всю рыбу угробили

В самой популярной группе «Рыбалка Решетниково» новость восприняли в штыки. Решетниково – это деревня в Большереченском районе Омской области, входит в Такмыкское сельское поселение, одно из самых рыбных мест региона.

– Я как рыбачил, так и буду рыбачить, – отметил один из участников группы. – Вот такие нехорошие люди взяли в аренду озеро Изюк, закрыли его и всю рыбу угробили.

Отметим, что озеро Изюк в Омской области оформлено в аренду на 25 лет под товарное рыболовство. Озеро расположено на границе Большереченского и Муромцевского районов, рядом с населенными пунктами Евгащино, Танатово, Окунево.

– В деревне Окунево с детства ездили рыбалить на Изюк. Раньше закапывали и раскапывали сами протоку, чтоб рыба заходила и выходила. Арендовал его кто-то, зарыл и протоку. Белая рыба вся в глистах.

Может вырастет форель

Есть и позитивная реакция, что 10 лет – не срок. Фанаты рыбалки пишут, что его можно пережить.

– Может, форель вырастят, сибирскую. Вдруг! Закончится их аренда, и мы сможем диковинку ловить в Сибири, – пишет один из таких оптимистов.

Но многие все же склоняются к одной формуле.

– Не нужна им рыба. Баня, сауна, телки, грязь. И нас чтоб рядом не было, – считает один из рыбаков. – Коровы больные, птицы тоже. Осталась только рыба. Чтоб нас в гипермаркеты загнать.

Написали губернатору

За Такмыкскую старицу встали горой. В адрес губернатора Омской области отправили обращение. Старица – не озеро, а старое русло Иртыша, одним концом он постоянно соединен с рекой. В период половодья старица становится полноценной протокой, здесь на разливы выходит на нерест вся рыба, в том числе и ценных пород.

– Это как ясельная группа детского сада для всей рыбы, обитающей в реке, – говорится в обращении. – Этот конкретный водоем далеко не обособленная лужа с карасями, расположенная в чистом поле, это часть реки, причем имеющая большое значение для естественного воспроизводства рыбных ресурсов, в т.ч. и особо ценных пород.

В обращении требуют прокурорской проверки.

– Как минимум тут необходимо служебное расследование, а лучше прокурорская проверка. Впрочем, это сугубо личное мнение военного пенсионера, – подписал обращение военный пенсионер, полковник запаса С. Зыков.

Рекорд за 10 лет

Тем временем региональное минприроды подвело итоги работы рыбохозяйственного комплекса Омской области за 2025 год. Общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов при промышленном рыболовстве в 2025 году составил 2024,146 тонны: 1673,3 тонны рыбы (пелядь, сазан, лещ, карась, судак, окунь пресноводный, налим, щука, плотва, язь, ротан); 350,846 тонны – беспозвоночные (гаммариды, артемия на стадии цист).

Пока что это самый большой объем добычи водных биологических ресурсов за последние 10 лет. Объясняют это расширением промысловых территорий, в 2025 году число участков увеличилось до 111, было 106, а количество водоемов – до 40, было 26 озер.

Купить местную рыбу в супермаркетах же вряд ли получится: разве что в сети «Низкоцен» заплывает омский улов. Карась стоит 80 рублей и более. Ни «Пятерочка», ни «Магнит» речную рыбу не берут.

Таким образом, в случае сдачи в аренду популярных озер под промышленный лов полакомиться их дарами у омичей не получится. Да и для рыбаков останется не так уж много интересных мест для реализации их хобби.