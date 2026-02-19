Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Крематорий под Омском перестал быть «инвестпроектом»

В министерстве экономики региона не в курсе деталей реализации проекта.

В Омской области снова «завис» проект строительства первого в регионе крематория. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе областного министерства экономики, ведомство не следит за ходом реализации этого проекта, так как он... не инвестиционный.

– Это не инвестиционный проект. Его реализует частная компания, и они не отчитываются нам, – заявили в пресс-службе. 

За разъяснением ситуации редакция обратилась в администрацию Омского района, на территории которого строится крематорий.

Напомним, что крематорий под селом Надеждино строит московское ООО «Помощь». Компания планировала завершить проект в 2025 году, однако в конце декабря открытие было перенесено на неопределенный срок. Второй крематорий возводит ООО «Возобновляемые ресурсы», связанное с депутатом Госдумы Игорем Антропенко. Старт эксплуатации объекта все еще намечен на 2026 год.

