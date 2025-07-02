Алексей Сулоев раскрыл детали возведения важного для Омска объекта.

Генеральный директор ООО «Помощь» Алексей Сулоев в интервью «Омск-информу» рассказал о строительстве первого омского крематория. Объект компания должна сдать уже к декабрю. Основные работы уже проведены, оборудование приобретено. Затраты оцениваются в 250 млн рублей.

Глава компании пояснил, почему город остро нуждается в крематории, назвал примерные расценки и откровенно поделился нюансами общения с фактическими конкурентами, «классическими» похоронными предприятиями.

Земля под кладбища в Омске закончилась

– Алексей Валентинович, с какими проблемами столкнулись на старте реализации проекта? Как долго решали вопрос с землей?

– Мы начали проработку проекта крематория в Омске еще несколько лет назад. Сложность была, в первую очередь, в том, что нормативно-санитарные требования, действующие в России, крайне жестко регламентируют размещение таких объектов. Это обстоятельство ограничивает выбор участков практически до минимума. Кроме того, в Омске уже сегодня фактически исчерпаны земельные резервы под новые кладбища. Это усугубляет ситуацию: муниципалитету тяжело выделить новый участок, а расширение существующих мест захоронения бывает проблематичным. Нам потребовалось почти два года, чтобы пройти все согласовательные процедуры и утвердить участок, подходящий по санитарным требованиям и логистике. В Омске же крематорий должен был появиться еще 15 лет назад. Но в том числе вопрос земли постоянно откладывал начало реализации.

Печь – венгерская, газ – омский

– Были ли трудности с приобретением оборудования для крематория? Насколько понимаю, оно импортное?

– Да, мы сознательно выбрали современное импортное оборудование. Это венгерская кремационная линия последнего поколения, соответствующая стандартам РФ и ЕС по экологической безопасности. Оборудование оснащено двумя камерами сгорания, что исключает выброс дыма или вредных веществ в атмосферу. Европейские экологи относят такие кремационные печи к объектам с нулевой санитарно-защитной зоной. То есть они могут размещаться буквально в пределах городской черты. И это не теория: во Франции, Германии и Венгрии места для сжигания усопших стоят в 30-50 метрах от жилых домов. Доставка оборудования действительно сопряжена с определенными трудностями из-за логистики и валютных ограничений. Но мы заранее закупили все необходимое и привезли его в Омск. Сейчас все готово к установке в здании крематория.

– Из какой страны приедут специалисты для налаживания оборудования?

– Монтаж, настройку и обучение персонала собираются проводить команда инженеров и наладчиков завода-производителя из Венгрии и наши российские специалисты. Это сертифицированные специалисты с опытом ввода оборудования в эксплуатацию в России и в десятках стран Европы и Азии. Кроме того, по завершении монтажа мы планируем провести обучение местных операторов и сотрудников в рамках программы технического аудита, чтобы у нас в Омске была независимая команда профессионалов, обеспечивающих контроль качества.

– Как решили вопрос с газопроводом? Планируете подключиться к местному или установите автономно работающие газгольдеры?

– Наш проект изначально был рассчитан на гибкость. В базовом сценарии мы планировали подключиться к магистральной газовой сети. Однако также предусмотрели резервную схему автономного газоснабжения – это модульные газгольдерные установки, которые в любой момент могут взять на себя полную нагрузку.

Из-за отсутствия технической возможности подключиться к магистральной сети мы сегодня используем модульные газгольдерные установки. Переговоры с поставщиками и технические условия уже получены. Это решение позволяет избежать простоев, что критически важно для похоронной сферы. В этой специфической отрасли задержки неприемлемы по этическим и социальным причинам. В любом случае работы по внутренней отделке помещений активно ведутся, и объект будет сдан в срок.

Конкуренты не против

– Не секрет, что похоронная отрасль очень криминогенная и конкурентная. Поступали ли какие-то угрозы от представителей «классического» погребального бизнеса?

– Компания более 30 лет занимается похоронной сферой деятельности. Мы досконально разбираемся и знаем не на словах, как устроен этот рынок. Думаю, что слухи о похоронной мафии сильно преувеличены. Мы всегда открыты для общения с профессиональным сообществом. Кремация – это безусловный тренд похоронной сферы деятельности. Из нашего общения с крупными игроками омского рынка ритуальных услуг стало понятно, что и они это понимают.

– Не было ли обращений от омской епархии?

– Что касается Русской православной церкви, то мы везде активно взаимодействуем как с местными епархиями, так и со всеми другими конфессиями. При этом напомню, православная церковь не запрещает процедуру сожжения ушедших из жизни. Более того, во всех без исключения 39 действующих крематориях в России уже более 50 лет священнослужителями Русской православной церкви проводятся обряды отпевания перед этой процедурой. И я не припомню ни одного случая, чтобы кому-то отказали в отпевании перед кремацией.

Похороны подешевеют и станут цифровыми

– Омичей, находящихся в режиме ожидания подобного объекта, больше всего интересует вопрос: сколько будет стоить одна кремация?

– Мы ориентируемся на то, чтобы сделать услугу доступной, прозрачной и достойной. Предварительно в базовом тарифе стоимость кремации в Омске составит от 19 тыс. до 26 тыс. рублей, в зависимости от объема дополнительных услуг – урны, проведение прощания, оформление документов и роста цен на коммунальные услуги.

Для сравнения: стандартное захоронение с гробом в Омске обходится от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. И это без учета стоимости места на кладбище! В этом смысле кремация экономит не только землю, но и средства семьи.

– Почему, на ваш взгляд, больше не стоит временить с крематорием в Омске?

– Омск – один из последних городов-миллионников без собственного крематория. А ведь кремация – устойчивый мировой тренд: в Европе доля достигает 80-90 %. В Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге большинство умерших кремируются. Их число доходит до 76 % от всех усопших, показывая ежегодную тенденцию роста. Кремация – это выход из земельного кризиса. На одном месте, где можно захоронить 1 гроб, можно поставить колумбарную стену на 96 урн. А строительство нового кладбища для бюджета области – это от 2 млрд рублей и выше. Эти деньги можно было бы направить на школы, больницы, дороги. Наш проект – это частные инвестиции без привлечения бюджетных средств. Мы также видим перспективу включиться в федеральный проект цифровизации похоронной отрасли. Это суперсервис «Утрата близкого человека» от Минцифры, где все процессы, от подачи заявления до учета захоронения, происходят через Госуслуги. Мы готовы активно взаимодействовать с администрацией по внедрению этого опыта в Омске и сделать похоронную сферу прозрачной, доступной и вывести ее на более высокий уровень.