Не успели к сроку: крематорий и «ритуальный 2ГИС» в Омске откладываются на неопределенное время

На похоронное дело в Омске стали выделять больше средств, однако многие проекты сильно запаздывают с реализацией.

Omskinform.ru

В декабре 2025 года ожидалось как минимум одно значимое событие на рынке ритуальных услуг Омска – открытие крематория. А ранее федеральное правительство ставило задачу регионам – завершить инвентаризацию кладбищ к началу 2026 года и разместить подготовленные реестры на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

Обозреватель РИА «Омск-информ» разбирался, почему ничего из ожидаемого не происходит в намеченные сроки, а организация похоронного дела годами топчется на месте, и на что остается только надеяться в перспективе.

Фото: Freepik.com

Блеск и нищета омских кладбищ

Омские кладбища оставляют неоднозначное впечатление. Роскошные мемориальные комплексы и то, что называют «мерзостью запустения», соседствуют на одних аллеях. Бросается в глаза большое количество заброшенных, нередко безымянных могилок, с проваленными надгробиями, покосившимися крестами. Встречаются и заросшие двухметровым сорняком семейные захоронения с дорогими памятниками, где последнему из почивших достался лишь скромный деревянный крест. Очевидно, что родня закончилась, ухаживать стало некому и до этого никому нет дела.

На старых кладбищах можно обнаружить сухостой, поваленные деревья, которые никто не убирает. Заросшие травой участки ставят крест на борьбу с сорняком тех, кто регулярно ухаживает за местами захоронений близких.

Весной 2025 года омичи жаловались на подтопление участков с могилами на Ново-Восточном и Юго-Восточном кладбищах. В Омске остро ощущается дефицит мест для захоронений. Однако сроки сдачи Западного кладбища в Кировском округе затягиваются не первый год, а недавно стало известно, что объект завершат только в следующем году.

…На Северо-Восточном кладбище неожиданно, в районе автобусной остановки, появилась «заплатка» из свежего асфальта. Правда, на месте нового места захоронения, где уже намечены контуры масштабного мемориального комплекса. Тем контрастнее выглядят остальные проезды, где асфальт, вероятно, не обновлялся с момента создания этого погоста.

Несмотря на то что Северо-Восточное давно закрыто для свободных захоронений, новые могилы наплывают на узкие проходы между аллеями и буквально нависают надо рвом, отделяющим территорию погоста от сельхозугодий. Ограничения на подзахоронения получаются довольно расплывчатыми.

Неряшливо выглядят и мусорные площадки. Непохоже, чтобы отходы вывозились регулярно.

Тут трудно найти воду, кажется, есть всего один колодец, баки с технической водой отсутствуют. А таблички с указанием аллей можно вообще не заметить, на части из них давно облезла краска, и цифры почти неразличимы.

Перед самой зимой, уже после того, как растаял первый снег, никто так и не расчистил заросшие сорняком, в том числе борщевиком, могилы. Возможно, у бюджетного учреждения «Комбинат специальных услуг» к этому моменту исчерпались лимиты или сезонные рабочие разъехались по домам.

И это «зарисовки» только с одного кладбища.

В целом ситуация выглядит парадоксально. Омичи ежегодно вкладывают в отрасль немалые средства. Так, средний чек на полную организацию похорон в 2025 году оценивается в 100–120 тысяч рублей. Строгий памятник обойдется тысяч в 50, с благоустройством места захоронения выйдет 80–120 тыс. руб. Мемориальный комплекс в граните – от 300 тысяч. Цена может перевалить и за миллион рублей.

Только затраты тех, кто пользуется ритуальными услугами, похоже, никак не отражаются на состоянии погостов в целом. Содержание кладбищ – отдельно, похоронный бизнес – отдельно.

КСУ, конечно, тоже что-то зарабатывает на похоронах и затем вкладывается в развитие кладбищ, но это капля в море.

Богач, бедняк

По статданным за 2024 год, оборот похоронных услуг в Омской области превысил 2 млрд руб. По этому показателю наш регион вошел в десятку лидеров по стране в целом. Если посмотреть обороты и рентабельность отдельных компаний, то и здесь между ними может быть пропасть. Реже работают с 50 %-ной рентабельностью, чаще – с 3–5 %-ной. Речь о компаниях с открытой отчетностью.

Правда, одна из системных проблем рынка ритуальных услуг как раз в его непрозрачности. И цифры официального оборота выглядят весьма приблизительными. Даже давние игроки на этом рынке и эксперты не могут точно сказать, сколько компаний, ипэшников, самозанятых сегодня работают в Омске. А еще никуда не делись так называемые черные агенты-посредники, паразитирующие на этом рынке.

Изображение создано ИИ

Продажа данных о только что умершем «черным» агентам – давняя боль. Это не только вносит сумятицу, усложняет процесс организации похорон, но и повышает их стоимость. Ведь посредники в чистом виде паразитируют на отрасли, ни во что не вкладываясь.

Что касается бюджетных средств, год от года их выделяется больше. К примеру, в бюджете на 2026-й на строку «развитие похоронного дела» пока что заложено 307 млн руб. Это примерно вдвое больше, чем в предыдущие годы. Правда, распределение средств вызывает вопросы.

Инвентаризация снова «подвисла»?

Депутат ОГС Анатолий Канунников уже несколько лет бьется за проведение полной инвентаризации кладбищ Омска с созданием электронного реестра. Однако на ближайшие три года в бюджете Омска обозначены лишь затраты на содержание КСУ и строительство новых кладбищ.

Пресс-служба ОГС

– Навести порядок на кладбищах можно как раз в результате полной инвентаризации и выявления заброшенных захоронений. Часто уже невозможно определить, кто и когда был захоронен, часть книг регистрации утрачена. Следует установить алгоритм действий в отношении заброшенных захоронений, разработать необходимые процедуры и подготовить нормативные документы Омского городского совета, – пояснил Канунников.

Как говорится, вода камень точит. В августе этого года был издан приказ директора департамента городского хозяйства мэрии «Об учете мест захоронений на территории кладбищ города Омска».

Неважно, что с момента распоряжения на эту тему премьера Михаила Мишустина прошло 4 года, главное – результат. КСУ, проводящее эту работу своими силами, по данным руководства ДГХ, уже перевело 70 % проверенных сведений о местах захоронений из бумажных в электронные книги регистрации.

Omskinform.ru

Правда, помощник депутата ОГС А. Канунникова Вадим Лучко считает это полумерой. Ведь изначально речь шла о создании системы, которую можно сравнить с 2ГИС – с координатами захоронений, удобным поиском по Ф. И. О. и дате рождения/смерти. Что-то подобное действует в Новосибирске уже много лет. На разработку и реализацию такой системы для омских кладбищ ориентировочно нужно 50–60 миллионов рублей.

Архив Лучко В. О.

– Вероятно, сейчас речь идет только о переводе бумажных носителей в электронный вид, что может привести к двойной работе. Необходимо совмещать электронные данные с реальным положением дел на местности с привлечением геодезистов. Предполагается ручной ввод данных в режиме реального времени. Мы с Анатолием Борисовичем Канунниковым пытаемся объяснить всем заинтересованным сторонам, что инвентаризация кладбищ не должна рассматриваться как расход средств. Это в первую очередь инструмент для высвобождения земли под захоронения, выявления неучтенных могил. Что позволит внести изменения в базу данных и высвободить земельные ресурсы, а не искать финансирование в бюджете под новые кладбища. Очень важно навести порядок, так как часть документации утеряна, – обозначил свою точку зрения руководитель СРО «Наследие» Вадим Лучко. – Я понимаю ситуацию с бюджетом Омска на ближайшее время и, как директор организации, рассматриваю возможность предложить проект какой-то совместной деятельности, софинансирования. То есть мы готовы часть собственных средств в этот проект вложить, но пока изучаем этот вопрос.

Крематорию в Омске быть. Но – позже

Отношение к крематориям в России меняется. От непринятия и настороженности до популярности этого способа упокоения прошли годы. Многие видят в крематориях спасение от разрастающихся вокруг крупных городов кладбищ. Ведь где-то совсем не осталось свободных земельных участков под эти нужды.

Омску тотально не везет со строительством крематориев. Местный бизнес словно наталкивался на некую непреодолимую стену. И вроде бы реальные проекты вдруг отменялись. Так случалось не один раз.

Фото: эскиз компании «Помощь»

И вот появилась надежда. Крематорий в Надеждино под Омском ведет столичная компания «Помощь» с декабря 2024 года. У команды большой опыт строительства таких объектов по всей стране, а ее руководитель Алексей Сулоев является президентом Ассоциации крематориев России. Еще летом казалось, что до конца этого года могут успеть запустить крематорий, как планировалось. Однако возник ряд обстоятельств, откладывающих это событие, как минимум на несколько месяцев.

Шедеврум

Представитель Ассоциации крематориев России, помощник Алексея Сулоева сообщил в телефонном разговоре обозревателю РИА «Омск-информ», что задержка монтажа сложного оборудования с ЧПУ для печи связана с бюрократическими проволочками. Речь идет об иностранных специалистах из Европы, которым предстоит заниматься монтажом оборудования и обучением персонала на месте.

– Начался период рождественских праздников, которые имеют первостепенное значение для европейцев, и на это время поездки исключены. До января точно никого не будет. Процедура приглашения иностранных специалистов значительно усложнилась. В настоящее время возникло множество проблем, не зависящих от нас, они влияют на ситуацию. Если раньше приглашение оформлялось за один день, то теперь требуется отправлять оригиналы документов, а их доставка в Европу занимает около полутора месяцев. К сожалению, наши желания ограничены возможностями, на которые мы не можем повлиять. Несмотря на это, работа продолжается, и мы планируем открытие крематория в следующем году. После прибытия специалистов и завершения монтажа оборудования мы продолжим двигаться дальше. Монтаж оборудования – это сложный процесс, требующий специальной подготовки персонала, и занимает от одного до двух месяцев, – пояснил представитель Ассоциации крематориев. – В связи со сложившейся ситуацией в стране, каждый этап реализации проекта затягивается из-за бюрократических сложностей. Мы понимаем заинтересованность омичей и делаем все возможное для скорейшего открытия объекта. Основные работы завершены, и сейчас ведутся отделочные работы.

Также разговор коснулся колумбария. Решение о его строительстве находится в компетенции администрации территории. Обычно колумбарий строится после крематория. У строителей крематориев есть большой опыт строительства колумбариев в разных городах России.

Когда в товарищах согласья нет…

Появление крематория в Омске ждут, поскольку считается, что кремация – экономичная альтернатива традиционному способу захоронений и может в целом снизить средний чек на ритуальные услуги. Кстати, не всех, кто зарабатывает на копке могил, это устраивает. Но, кажется, на этот раз крематорию в Омске – быть.

Изображение создано ИИ

Таким образом, с одной стороны, мы видим некие подвижки в похоронном деле, с другой стороны, все происходит очень медленно. Во многом из-за того, что согласия нет среди самих участников рынка. Они привыкли к жесткой, не всегда добросовестной конкуренции, и что-то решить сообща им бывает очень сложно.