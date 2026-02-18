В Омске будут судить рецидивиста, расчленившего соседа из ревности

Убийца расчленил тело, разложил по мешкам и спрятал по городу.

omskinform.ru

Следственный комитет по Омской области завершил расследование громкого уголовного дела в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Левобережья. Молодой человек обвиняется в убийстве и угрозе убийством (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Напомним, что трагедия произошла 10 июля в одной из квартир на улице Дианова, где проживал 23-летний омич. По версии следствия, молодой человек приревновал свою девушку к 25-летнему знакомому и в порыве ярости нанес тому смертельные удары ножом.

Чтобы скрыть преступление, он распилил тело с помощью пилы и вынес останки из квартиры в мешках, после чего спрятал их в гараже на улице Дианова и в заброшенном здании на Левобережье.

– Кроме того, в ходе следствия было установлено, что 9 июля он угрожал убийством своей сожительнице, которая угрозу воспринимала реально, а 1 апреля фигурант высказывал угрозы, демонстрируя нож, знакомому, – уточнили в следкоме.

Сейчас обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.