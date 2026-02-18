Игнорируют штрафы и правила: омский транспорт стал опасным для школьников

Психолог и юрист разъяснили, как помочь подростку, попавшему в конфликтную ситуацию в автобусе.

Фото: UniversusGPT

В Омске в последнее время общественный транспорт стал местом повышенной опасности для детей и подростков. Подрастающее поколение изгоняют из автобусов и троллейбусов, маршрутки не довозят до остановок, кондукторы придираются и шпыняют, ругаются, взрослые вокруг могут вытолкать взашей и ударить. «Омск-информ» вспомнил все случаи и выяснил у экспертов, как помочь школьникам, чьи права были нарушены. Omskinform.ru

Осторожно, злой водитель

«Урожайным» в этом смысле стали последние месяцы 2025 года. Так, на остановке «Сибзавод» выгнали 17-летнего школьника, который забыл дома карту «Омка», по банковской карте с деньгами система не приняла оплату. Водитель высадил парня, хотя на улице был сильный холод – температура в минус 25 градусов никого не смутила. На остановке «Улица Рабиновича» из троллейбуса высадили 16-летнего подростка. Опять же, не сработала карта.

Высадка школьника из маршрутки № 421 поразила родителей: ребенок ехал от остановки «Магистральная» до «Заводоуправление». Но водитель решил, что остановится на «Садах» и дальше не поедет. Мальчик, который оплачивал проезд, оказался в незнакомом районе.

В связи с этими инцидентами в администрации Омска прошла встреча представителей департамента транспорта, прокуратуры и компаний-перевозчиков, работающих на городских маршрутах. Глава департамента транспорта Омска Вадим Кормилец напомнил о штрафах за высадку подростков.

– Предупредили об ответственности за нарушение действующего законодательства: по Кодексу административных правонарушений за принудительную высадку несовершеннолетних пассажиров на водителей может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – в размере 20–30 тысяч, – заявил глава ведомства.

Фото: vk.com/inci55

Поле битвы

Однако 11 февраля 2026 года вновь стало известно об инциденте с 14-летним подростком. Мама юного омича утверждала, что ее сына выгнали из автобуса № 22 и ударили из-за проблем с оплатой проезда. Это сделали кондуктор и один из пассажиров.

– У сына карта оказалась в стоп-листе, кондуктор стала орать прям в лицо, обзываться и выгонять из автобуса. Мало того, один из пассажиров соскочил со своего места, стал хватать за руки детей и вытаскивать из автобуса, мой сын стал выходить на остановке «Космос», и этот парень выскочил вслед за ним и ударил по лицу! – написала омичка.

Мама пострадавшего подала два заявления в полицию – на кондуктора и на неустановленного участника инцидента, а правоохранительные органы подтвердили, что обращение принято и в данный момент проводится проверка.

Зрелое поведение недавно продемонстрировал подросток при инциденте в троллейбусе № 16. Один из пассажиров отказался платить за проезд, нахамил кондуктору, парень заступился, после чего мужчина набросился на него с кулаками.

Мнение психолога: кто виноват

По словам омского психолога, в российской культуре укоренилось пренебрежительное отношение к подросткам.

– В целом в нашей культуре присутствует неуважительное отношение к детям и подросткам, – считает Галина Никишева. – Потому взрослые считаются невоспитанными, непослушными, бунтующими; им ничего не хочется делать. Нам так удобно, и мы так привыкли, хотя, конечно, сейчас гораздо больше думают о личности ребенка.

А еще сто лет назад не было деления на возраст.

– Ребенок – это маленький взрослый, к нему такие же точно претензии и ответственность. Он мог помогать по хозяйству уже лет в пять или работать на производстве. Подростки, по последним данным, – это молодые люди в диапазоне от 11 до 26 лет. Конечно, все индивидуально и зависит от того, как он развивается, – добавила эксперт.

Управление МВД России по Омской области

Мнение юриста: что делать

Юрист дал совет, что делать в таких ситуациях родителям и как защитить своих детей. Во-первых, убедиться, что ребенок серьезно не пострадал. Если в больницу все же пришлось обратиться, то стоит взять справку у медучреждения.

– Советую сразу обратиться к перевозчику, такие ситуации на контроле. С кондуктором и водителем проведут разъяснительную беседу, надо – накажут, – говорит юрист Татьяна Ларионова. – Предстоит собрать доказательства, всегда найдутся свидетели, которые подтвердят то, что рассказал ребенок. Хорошо бы запомнить бортовой номер автобуса, троллейбуса, маршрутки. Лучше записать конфликт на видео или найти запись у очевидцев.

Заявление можно подать полицию, в прокуратуру и Роспотребнадзор. Ребенок такой же потребитель услуг, право которого нарушено. К предусмотренной законом ответственности можно привлечь через суд с компенсацией ущерба и морального вреда.