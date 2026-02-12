Ушибы и сотрясение: омичка рассказала, как ее сын пострадал в автобусе

По словам матери, подростку нанесена моральная травма. Она обратилась в полицию.

пресс-служба правительства Омской области

Омичка рассказала подробности инцидента в автобусе № 22, в результате которого пострадал ее 14-летний сын. Об этом стало известно вчера, 11 февраля. Ранее сообщалось, что школьника высадили из автобуса, несмотря на действующий запрет. А один из пассажиров ударил подростка по лицу.

Как пояснила горожанка в разговоре с «Омск-информом», она подала два заявления в полицию. В правоохранительных органах редакции подтвердили, что обращение принято и в данный момент проводится проверка.

– Написано два заявления – на кондуктора и на неустановленное лицо. Прошли медицинскую экспертизу. В полиции сказали, что будут разбираться. Дело, по их словам, резонансное, – поделилась мать подростка.

Женщина также уточнила, что врачи зафиксировали у школьника ушибы и небольшое сотрясение.

– Чувствует себя в общем неплохо физически. Больше морально пострадал. Ушибы и небольшое сотрясение, – подчеркнула омичка.

Мать мальчика также добавила, что ни кондуктор, ни второй участник конфликта с семьей не связывались.