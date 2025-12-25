Омск-Информ
Водитель омского автобуса выгнал четверых школьников и присвоил 5 рублей

Дети не смогли оплатить проезд.

Омских школьников продолжают выгонять из общественного транспорта, несмотря на запрет властей. Очередной инцидент произошел днем во вторник, 23 декабря.

– Четверо мальчиков 11–14 лет не оплатили проезд. Если точнее, то трое мальчиков сложились деньгами на одну карту, которая оказалась в стоплисте. Четвертый мальчик оплатил проезд. На остановке «Воинская» автобус остановился. Водитель грубым голосом кричал на ребят, чтобы они выходили, – рассказывает автор поста.

Причем оплатившему проезд мальчику водитель вернул сначала только 20 рублей. После препирательств он отдал еще 20, оставив себе 5 рублей.

