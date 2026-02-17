В Омске мужчина с ножом напал на медика скорой помощи

Росгвардия задержала пьяного нападавшего.

В минувшую субботу, 14 февраля, произошло нападение на работника скорой помощи. Инцидент случился днем на ул. 5-я Кордная.

Как сообщила полиция, бригаду скорой вызвал житель дома для матери. Женщина отказалась ехать в больницу, после чего мужчина схватил нож и, угрожая расправой работнику скорой, стал требовать ее госпитализации.

Нападавший нанес 36-летнему медику резаные раны на двух пальцах левой руки. Врач нажала кнопку экстренного вызова, и прибывшие сотрудники Росгвардии задержали мужчину с признаками опьянения, доставив его в отдел полиции.

Задержанный оказался 36-летним жителем Омска, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью средней тяжести.

В Омске в отделе полиции № 6 возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («угроза убийством»). Расследование эпизода продолжается.