Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич напал с ножом на работника скорой помощи

Мужчину задержали росгвардейцы.

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего омича, напавшего на медицинского работника. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову обеспокоенных соседей.

Врачи обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за неадекватного поведения пациента было принято решение доставить его в токсикологическое отделение. Однако мужчина начал сопротивляться, внезапно достал нож и ударил им фельдшера в предплечье.

Медики успели нажать «тревожную кнопку», и прибывший экипаж Росгвардии нейтрализовал омича. Выяснилось, что мужчина уже имел судимости. Пострадавшему фельдшеру оказали помощь на месте, а задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

·Происшествия

Омич напал с ножом на работника скорой помощи

Мужчину задержали росгвардейцы.

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего омича, напавшего на медицинского работника. Инцидент произошел в одном из жилых кварталов города, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову обеспокоенных соседей.

Врачи обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за неадекватного поведения пациента было принято решение доставить его в токсикологическое отделение. Однако мужчина начал сопротивляться, внезапно достал нож и ударил им фельдшера в предплечье.

Медики успели нажать «тревожную кнопку», и прибывший экипаж Росгвардии нейтрализовал омича. Выяснилось, что мужчина уже имел судимости. Пострадавшему фельдшеру оказали помощь на месте, а задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.