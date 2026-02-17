Пьяная ссора в Омске обернулась трагедией для одного из мужчин

Инцидент произошел на улице Карбышева.

Фото создано при помощи ИИ

В Ленинском районном суде Омска продолжается рассмотрение дела против 50-летнего жителя города. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Вечером 7 апреля прошлого года рядом с домом на улице Карбышева между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, испытывая неприязнь к знакомому, толкнул его в грудь. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился затылком об асфальт. Два месяца спустя мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Фигурант полностью признал свою вину, а за совершенное ему грозит до двух лет лишения свободы.

