Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вдове погибшего на СВО омича «зажали» «погребальный» миллион

Официальным основанием для отказа стало отсутствие регистрации на территории Омской области.

Региональная прокуратура через суд пытается «выбить» выплату «погребального» 1 млн рублей вдове погибшего на СВО омича.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения вдовы бойца. И выяснила, что ее супруг погиб в 2024 году. При этом региональную выплату, 1 млн рублей, в связи с гибельную участника специальной военной операции женщина не получила из-за отсутствия у супруга регистрации на территории Омской области.

Однако прокуроры выяснили, что последние 10 лет семья военнослужащего проживала в регионе. Потому ведомство направило иск в суд о признании за женщиной права на получение выплаты.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

·Общество

Вдове погибшего на СВО омича «зажали» «погребальный» миллион

Официальным основанием для отказа стало отсутствие регистрации на территории Омской области.

Региональная прокуратура через суд пытается «выбить» выплату «погребального» 1 млн рублей вдове погибшего на СВО омича.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения вдовы бойца. И выяснила, что ее супруг погиб в 2024 году. При этом региональную выплату, 1 млн рублей, в связи с гибельную участника специальной военной операции женщина не получила из-за отсутствия у супруга регистрации на территории Омской области.

Однако прокуроры выяснили, что последние 10 лет семья военнослужащего проживала в регионе. Потому ведомство направило иск в суд о признании за женщиной права на получение выплаты.

Сейчас иск находится на рассмотрении.